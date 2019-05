Scherma, sorride il Posillipo: argento per la Parisi

Il Campionato Italiano under14, in svolgimento a Riccione in questi giorni, ha riservato grosse soddisfazioni alla squadra di sciabola del Circolo Nautico Posillipo.



Su tutti spicca la prova della piccola stella del Posilippo Carlotta Parisi che, nella categoria “bambine”, ha ottenuto una pregevolissima medaglia d’argento, chiudendo in bellezza una stagione che l’ha vista eccezionale protagonista in ogni gara e soprattutto vincitrice del GrandPrix. Una promessa della scherma napoletana che continua a collezionare successi.



La piccola sciabolatrice, allieva di Raffaello Caserta e Irene di Transo, dopo una doppia fase a gironi condotta senza particolari difficoltà, ha dominato in ogni assalto della diretta proiettandosi nella finalissima contro la romana Grassi, alla quale ha dovuto poi cedere le armi per pochi punti.

