Sci campano: quanti titoli del Super G ai Regionali

Sulla pista delle Gravare a Roccaraso sì è svolta l’ultima prova dei Campionati Ragionali Campani di sci nella specialità SuperG. Una gara organizzata da un pool di sci club, ultima del calendario regionale prima delle finali nazionali e dei Campionati Italiani delle varie categorie in programma fino al prossimo 7 aprile.



Vince per la prima volta un titolo regionale Sofia Sorrentino dello sci club Napoli, nella categoria Ragazzi precedendo le sue compagna di squadra: Carolina Amirante e Annarita Panza, che hanno formato un intero podio coi colori giallobu.

Nella categoria Maschile Francesco Marasco, del SAI, corona una splendida stagione vincendo il supergG con 3/10 di secondo di vantaggio su Simone Alvino dello sci Club Napoli, seguito da un altro saino, Giulio Minervini.



Tutto del SAI, invece, il podio delle Allieve con in testa Francesca Carolli che chiude la stagione regionale con la vittoria anche nella terza disciplina, dopo quella in slalom e gigante, precedendo le compagne di squadra Giulia Marasco e Ginevra Izzo. Nella categoria maschile il titolo va a Pierluca Panza (SAI) che riesce a soffiarlo ad Aldo Brancaccio del Napoli per soli 6 centesimi. Terzo Roberto Florio dello sci club Posillipo.

Nella categoria Giovani trionfa lo sci club Napoli che si aggiudica le vittorie con Vincenzo Iorio e Ludovica Fabbio che sale sul podio con le sue compagne di club Giorgia Colace e Lorenza Troianiello.

I prossimi impegni degli sciatori campani sono tutti nazionali. I primi ad affrontare impegni italiani saranno ragazzi e allievi (under 14 e U16) che a Sarentino (Bz) saranno impegnati dal 25 al 29 marzo nelle 4 discipline che assegnano il titolo di Campione Italiano. Lo scorso anno il nostro comitato ha conquistato un titolo italiano di Slalom, grazie Francesca Carolli (SAI), che ha vinto anche un argento nel gigante ragazze ed a Michelle Valentini (Aremogna) seconda tra le allieve.



Il 30 marzo, invece, iniziano le finali del Pinocchio sugli sci all’Abetone (Pt) alle quali il CAM partecipa con una squadra di oltre 50 atleti dai 9 ai 16 anni. Anche qui il comitato campano detiene il titolo 2018, vinto da Giada d’Antonio dello sci club Vesuvio, che, nella scorsa edizione ha vinto nella categoria Under 9.





Al Sestriere (TO), nel week end del 6 e 7 aprile è in programma il Criterium Nazionale Under 12. Lo scorso anno l’atleta del CAM Carlotta Caloro dello sci club Napoli, ha sfiorato il tricolore. Dopo una splendida prima manche, dove registrava il miglior tempo con oltre mezzo secondo di vantaggio, purtroppo, non arrivò al traguardo nella seconda manche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA