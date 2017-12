Sci, la coppa del mondo è azzurra: Paris trionfa nella discesa a Bormio

Uno strepitoso Dominik Paris ha vinto la discesa di Bormio. Sulla pista dello Stelvio l'azzurro in 1:56:95 ha preceduto i norvegesi Aksel Lund Svindal (2/o a 4«) e Kjetil Jansrud (3/o a 17»). Oltre la decima posizione Peter Fill e Cristhof Innerhofer. Per l'azzurro si tratta del 9/o successo in coppa del mondo. Il campione altoatesino - 28 anni, 21 podi in carriera ed un argento mondiale in discesa a Schladming nel 2013 - ha lasciato alle sue spalle per soli quattro centesimi il campione norvegese Aksel Svindal che ha chiuso in 1.56.99. Terzo l'altro norvegese Kjetil Jansrud in 1.57.12. Più indietro sono finiti gli altri due azzurri Peter Fill in 1.58.24 e Christof Innerhofer in 1.58.26. I due erano stati i migliori in assoluto nell'unica prova cronometrata di martedì scorso con condizioni di pista però diverse da quelle di gara a causa della nevicata delle ultime ore che ha ammorbidito il fondo. Con questo successo la squadra azzurra maschile ha ottenuto anche il primo podio stagionale contro i sei delle ragazze. Domani a Bormio va in scena la combinata.



