Cortina 2021, Sofia Goggia nuovo ambassador dei Mondiali

Sofia Goggia è la nuova Ambassador dei Mondiali di Cortina 2021. L'annuncio pubblico dell'accordo fra Goggia e Cortina 2021 avverrà questo pomeriggio alle 18, in piazza Angelo Dibona, quando l'atleta azzurra sarà presente nella città ampezzana per il primo bagno di folla tra i suoi tifosi. Ad accogliere la campionessa azzurra il Presidente di Fondazione Cortina 2021, Alessandro Benetton, e l'Amministratore Delegato, Valerio Giacobbi; il Sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina; il Presidente della FISI Flavio Roda; l'altro Ambassador dei Mondiali Kristian Ghedina; il Presidente del Consorzio Impianti a Fune Marco Zardini e la Presidente dell'Associazione Albergatori di Cortina Roberta Alverà.



«Diventare Ambassador di Cortina 2021 è un onore a cui tengo tantissimo - racconta Goggia - L'Olympia delle Tofane è da sempre la mia preferita, nelle scorse stagioni mi ha regalato grandi risultati. Si tratta di una località in cui respiriamo un'atmosfera particolare e incredibile allo stesso tempo: quando si prendono gli impianti di risalita è facile essere catturati da tutte le bellezze che la circondano. Dal punto di vista tecnico rappresenta a mio parere la tappa più bella del circuito, perché i tracciati di gara e quelli di allenamento sono preparati con grandissima professionalità e dove le esigenze delle atlete vengono messe al primo posto».

