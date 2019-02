Sci, Criterium Interappenninico 350 giovani a Campitello Matese

Si disputerà da lunedì a venerdì prossimo a Campitello Matese (CB) il Criterium Interappenninico per la categoria Children (13- 16 anni), organizzato dal un pool di sci club del COM (Comitato Molisano) e valido per l’assegnazione del Trofeo DGA funivie.

Il Comitato Campano nella scorsa edizione, a Cerreto Laghi (RE), si è classificato al 2° posto dopo il comitato Emiliano e si presenta quest’anno con una squadra di 63 atleti, tesserati per 8 sci club del CAM, accompagnati da una ventina di allenatori, per difendere i successi ottenuti nel 2018.

In campo femminile, nel 2108, il CAM ha fatto la parte del leone, grazie a Michelle Valentini dello sci club Aremogna, che vinse i titoli in tutte le specialità nella categoria allievi (quest'anno cambia categoria) e da Francesca Carolli del Sai Napoli, prima nello slalom, nel gigante e nella combinata nella categoria ragazzi, che in questa edizione gareggerà tra gli allievi)

Successi anche in campo maschile con Francesco Costanzo, del Sai Napoli, che portò al medagliere del CAM l’oro in gigante e un argento in combinata negli Allievi mentre nella categoria Ragazzi, Paolo Sanelli dello sci club Aremogna, conquistò un secondo posto sia in slalom, sia in gigante e un terzo posto nella combinata. Lo scorso anno, però non si riuscirono a disputare le gare di Supergigante e Skicross che gli e la classifica dei Comitati fu stilata con solo lo slalom e il gigante all’attivo.

Quest’anno la prima gara del programma è il gigante previsto lunedì 4, martedì 5 si gareggerà in slalom e mercoledì ci saranno le prove di SuperG che si disputerà il giorno successivo. Infine nella giornata di venerdì il Criterium si conclude con la prova di Skicross.

Parteciperanno alle gare oltre 350 atleti in rappresentanza di 12 regioni appenniniche, dalla Liguria alla Sicilia, al Criterium che è considerato, il campionato italiano degli Appennini che quest’anno si svolgerà sulle piste create dall’altoatesino Riccardo Plattner negli anni ’70 che oltre ad essere stato il direttore della stazione molisana per 25 anni, fu chiamato a disegnare le piste a Sarajevo per le Olimpiadi del 1984.

Questi i nomi dei convocati:



Allievi maschile (2003-2004): Aldo Brancaccio (sc Napoli), Pierluca Panza (SAI), Alberto Minucci (SAI), Luigi de Conciliis Luigi (sc Napoli), Alessandro Ferraro (SAI), Lorenzo Caputo (sc 0.40), Marcello Bolletti Censi (SAI), Mariano Fava (SAI), Fabrizio Caputo (sc Aremogna), Giuseppe Giannino (sc Napoli), Francesco Lardinelli Becci (SAI), Pier Michail Vitto Massei (sc Aremogna), Riccardo Savoia (SAI), Antonio Manzocchi (Ski Tribe), Sergio Contardi Falco (sc Napoli), Roberto di Florio (sc Posillipo), Giordano Brenno Buonafede (sc Napoli), Paolo Sanelli (sc Aremogna), Riccardo Lottini (SAI), Giorgio d’Aristotile (sc 0.40), Massimiliano Claar (sc Aremogna), Antonio Spagna Musso (SAI).



Allievi Femminile: Francesca Carolli (SAI), Ginevra Izzo (SAI), Sveva Limauro (sc Vesuvio), Alessia Attolini (sc Aremogna), Giulia Marasco (SAI), Laura Peluso (SAI)



Ragazzi maschile (2005-2006): Francesco Marasco (SAI), Alessandro Quaranta (SAI), Edoardo Romano (sc Vesuvio), Giulio Minervini (SAI),Orazio Rizzo (sc Aremogna), Sergio Brancaccio (sc 2010), Alessandro Iarussi (sc Napoli), Gustavo Baculo (sc Posillipo), Alessandro Spera (sc Napoli),Matteo Trozzi (sc Posillipo),Vittorio Torino (sc Napoli), Andrea Spagna Musso (sc Aremogna), Luca Verde (sc Posillipo), Piero Schirru (SAI), Luca Le Donne (sc Aremogna), Antonio Cantalamessa (SAI), Fabrizio Cascini (sc Aremogna), Giovanni Fiore (sc Vesuvio)



Ragazzi Femminile: Chiara Sarubbi (SAI), Gaia Rosa de Vita (sc Aremogna), Giulia Claar (sc Aremogna) Beatrice d'Acunto (SAI), Annarita Panza (sc Napoli), Chiara Federica Pinci (SAI), Carolina Amirante (sc Napoli), Carlotta Caloro (sc Napoli), Marina d'Acunto (SAI), Sofia Sorrentino (sc Napoli), Maria de Gregorio Cattaneo (sc Vesuvio), Vittoria Paone (sc Napoli), Francesca Ferraro (SAI), Giulia Graziano (sc Napoli), Federica Fiore (sc Vesuvio), Vittoria Fabbio (sc Napoli), Sofia Anna Lombardi (SAI).

