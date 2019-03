Altra impresa dell'azzurro Dominik Paris che in 1.45.74 ha vinto la discesa di Coppa del mondo di di Kvitfjell, in Norvegia. Secondo lo svizzero Beate Feuz in 1.45.99 e terzo l'austriaco Matthias Mayer in 1.46.11. A 29 anni, è il quarto successo stagionale e il tredicesimo in carriera per Paris che poche settimane fa ha anche vinto ad Aare il mondiale di SuperG. L'azzurro resta così ancora in corsa per la conquista della coppa di disciplina: manca una gara e Feuz resta in testa alla classifica generale con 500 punti contro i 420 di Paris.



Per la coppa di discesa tutto si deciderà così nell'ultima gara tra una settimana a Soldeu, in Andorra, con Feuz però decisamente favorito. Per l'Italia - su una pista e un meteo perfetti - ci sono poi più indietro Christof Innerhofer in 1.47.20 e Matteo Marsaglia in 1.47.76, Quella di oggi è anche l'ultima gara in carriera dell'azzurro Werner Heel, 36 anni e tre vittorie in coppa la prima delle quali proprio a Kvitfjell nel 2008. Domani a Kvitfjell tocca al SuperG, altra gara per Paris in corsa anche per questa coppa ma con migliori possibilità di successo.





