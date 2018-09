di Diego Scarpitti

Orologi sincronizzati nell’ultima domenica di settembre. Scocca «L’Ora del Rugby» in tutta la Campania. Alle ore 10 del 30 settembre evento congiunto per promozionare il gioco della palla ovale (nella foto di Manuel Schembri) e sancire simbolicamente il via alla stagione 2018/2019. In contemporanea in ben 15 città della regione 18 club daranno vita ad una vera festa nei parchi e nelle piazze, divulgando i sani valori che caratterizzano lo sport inventato dal pastore protestante britannico William Webb Ellis.



Dopo il successo della scorsa edizione, ritorna la manifestazione che coinvolge tutte le società affiliate al comitato campano della Federazione Italiana Rugby. Aggregazione e divertimento la formula scelta per coinvolgere i più piccoli, nel tentativo di avvicinarli e appassionarli. L’iniziativa rugbistica domenicale coincide, inoltre, con la giornata conclusiva della Settimana Europea dello Sport (EWOS 2018), sottolineando, così, l’importanza dell’attività sportiva da praticare per la crescita salutare dei ragazzi. Si intende lanciare un messaggio positivo contro le «insidie» degli smartphone e dei social media, impegnando concretamente gli adolescenti sui rettangoli di gioco e non solo. Basta consultare il sito www.federugbycampania.it, per scoprire i luoghi dove si svolgeranno le manifestazioni, da quest’anno per la prima volta anche in Molise. Il countdown è già partito.

