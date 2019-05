Sei medaglie per l’ASD Lucio Vittoria all' XI Campionato Nazionale Promozionale

Una grande affluenza di società sportive e un grande pubblico hanno caratterizzato le giornate del XI Campionato Nazionale Promozionale di Nuoto organizzato dalla Fisdir, federazione sportiva all’interno del comitato italiano paraolimpico che si occupa di disabilità intellettiva e relazionali, ad Agropoli, dal 17 al 19 maggio.

Molte le società Campane presenti all’evento sportivo, tra queste l’ASD Lucio Vittoria, Rari nantes Campania (società ospitante), Centro Riabilitazione Serapide, Ssd Elysium Sport ed altre ancora.

L’ASD Lucio Vittoria si presenta all’evento con il campione nazionale promozionale della scorsa stagione Marco Ranieri e con tanti altri bravi atleti. Diverse le batterie di gare a cui le società e gli atleti hanno partecipato. La società sportiva Lucio Vittoria ha conquistato ben 6 medaglie, di queste due medaglie d’oro, un argento e tre bronzo, oltre due quarto posto ed un quinto. L’ASD L.Vittoria arricchisce così il suo palmares e si propone un’ulteriore crescita per la prossima stagione.

Un evento importante, quello delle gare nazionali di nuoto, che da visibilità ad un movimento sportivo ancora non troppo diffuso e che permette agli atleti speciali di mettere in mostra le loro risorse e potenzialità. Con questo evento si conclude l’anno sportivo promozionale di nuoto fisdir, appuntamento alla prossima stagione sportiva.



Squadra ASD L.Vittoria 2018-19

Atleti:

Musella Giuseppe oro nei 25 mt stile libero e quarto nei 25 mt rana - Pierno Gianluigi oro nei 25 mt stile e bronzo nei 25 mt dorso – Bevilacqua Gennaro oro nei 25 mt dorso – Ranieri Marco argento nei 50 mt stile libero e quinto nei 25mt in stile dorso - De Felice Patrizia quinto posto nei 25 mt stile libero – Papa Salvatore bronzo nei 25 mt stile - Sellini Luisa



Responsabili e Staff:

Vittoria Giorgia, Scarpato Francesco, Vittoria Francesco,

De Michele Amelia, Fedele Roberta,

Scopa Ornella, Rossi Diego, Tortora Marco, Ranieri Michele, Gisonni Angelo, Marchioni Alessandra, Lombardo Rosaria.

