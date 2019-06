di Diego Scarpitti

«Giugno è un mese importante sia per i playoff di A2 che per l’under 20: speriamo di poter festeggiare tutti insieme». Gioca la sua doppia partita, semifinale da capitano e da tecnico, sempre battagliero, pronto a infondere grinta ai suoi compagni e a trasfondere motivazioni ai suoi ragazzi. Figlio d’arte, il «virus» della pallanuoto contratto in famiglia: mamma Barbara Damiani, guida delle Acq Girls, papà Mario, Collare d’oro Coni (e non solo), protagonista anche nel film di Nanni Moretti «Palombella rossa». Il napoletano Andrea Scotti Galletta (nella foto di Manuel Schembri) vuole trascinare (più che traghettare) a tutti i costi la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno in seria A1. Brucia ancora la ferita del sogno svanito lo scorso anno a 40 secondi dalla sirena di gara 3 contro il Quinto Genova. Storia da riscrivere dopo un campionato da capolista nel girone Sud: giallorossi a quota 52 punti, precedendo in classifica il Telimar Palermo (44) dei partenopei Andrea Lamoglia e Massimiliano Migliaccio e il Latina (41) di Gianluca Cappuccio e Federico Lapenna.



Domani (ore 19) alla piscina Simone Vitale gara 1 della semifinale playoff: le calottine di Matteo Citro pronte ad ospitare la Vela Nuoto Ancona, ex squadra del portiere Simone Santini, che nel girone Nord ha concluso la regular season in quarta posizione, con 45 lunghezze. Farà la differenza certamente il pubblico delle grandi occasioni. «Siamo i campioni in carica under 20B e proveremo a conservare il titolo. Affrontiamo questa esperienza con lo scopo di far crescere i giovani e farli maturare. Quest’anno si chiude un ciclo triennale, durante il quale abbiamo raggiunto ben quattro finali: ora bisogna fare il salto di qualità, con la società ci siederemo e programmeremo il futuro. Le squadre maggiori devono avere un serbatoio sempre attivo, dove poter attingere giocatori. Pianificare l’avvenire è fondamentale». Parola del guerriero in calottina numero 5 Andrea Scotti Galletta.



