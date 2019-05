Semifinale playoff, la corsa scudetto del Lollo Caffè Napoli contro l'Acqua e Sapone

di Diego Scarpitti

Il sogno tricolore sbarca su Sky Sport. Riflettori e telecamere puntate sulla semifinale scudetto Acqua e Sapone Unigross contro Lollo Caffè Napoli. Una bella vetrina per il calcio a 5, che sta riscuotendo un crescente seguito e interesse sempre maggiore. Al PalaRoma di Montesilvano (ore 20.30) battaglieranno i campioni d’Italia e gli agguerriti partenopei in gara 1 playoff. Dirigeranno l’incontro gli arbitri Giuseppe Parente (Como), Ciro Oliviero (Pesaro), Massimo Tiberio (Teramo) e al crono Matteo Ariasi (Pescara). Nel corso della regular season le due compagini si sono già affrontate tre volte: un successo a testa (3-1 e 2-0), ma la capolista vanta anche la vittoria della Supercoppa, conquistata al Pala Santa Filomena di Chieti contro gli azzurri. Si riproporrà l’ennesima sfida fra gli amici-rivali Pérez e Marìn, con il primo che non avrà problemi di formazione, mentre l’ex Luparense non avrà a disposizione l’argentino Fernando Wilhelm, operato al ginocchio e quindi stagione finita.



Match esaltante al cospetto della temibile corazzata per capitan Massimo De Luca e compagni, che intendono far prevalere le proprie ragioni. «Siamo carichi e siamo pronti a scendere in campo: vogliamo portare il Napoli in finale», annuncia il mancino numero 7, autore del 5-3 in Sicilia a 9” dal termine: capolavoro balistico dalla distanza, dopo aver tenacemente riconquistato il pallone. «Chano, Dimas ed io siamo venuti a Napoli per dare qualcosa in più e per arrivare a giocare questo tipo di partite. Il secondo tempo di Catania è stato perfetto. E’ mancato qualche gol ma in difesa siamo stati impressionanti. Dobbiamo cercare di ripeterci», spiega alla vigilia Jesus Antonio Jesulito, acquisto del mercato invernale, che con la sua grinta e determinazione ha contribuito ad innalzare il livello tecnico e qualitativo del roster.



«Napoli merita grandi traguardi: voglio vincere per i tifosi, la società e per i miei figli, che amano questa meravigliosa città», dichiara il laterale che indossa la camiseta 9. Due incontri ravvicinati in tre giorni, dove tutto può succedere. Poi di nuovo sul parquet lunedì 13 maggio (ore 20) in Abruzzo. Tra le mura amiche, invece, venerdì 17 maggio, con eventuale gara 4 sempre all’ombra del Vesuvio. Se occorrerà, gara 5 a Montesilvano il 25 maggio. Si gioca al meglio delle cinque sfide, come prevede il regolamento. «Inizia una serie difficilissima. Sarà importante giocare a Montesilvano in maniera quasi perfetta. Tutte le opzioni sono aperte, ma dobbiamo fare bene in trasferta, per potercela giocare a Napoli», ammette fiducioso il tecnico Marìn. Alle 18 l’altra semifinale Italservice Pesaro-Real Rieti. Napoli spinge i suoi ragazzi nella corsa scudetto.





