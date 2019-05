di Diego Scarpitti

«Tre punizioni, tre gol: sono forti e concreti anche su palle inattive». David Marìn riconosce lo strapotere sul parquet dei nerazzurri, campioni d’Italia in carica. Va all’Acqua e Sapone Unigross la prima semifinale scudetto: Lollo Caffè Napoli battuto 7-1 al PalaRoma di Montesilvano. Inizio promettente dei partenopei, che si portano in vantaggio con Jesulito. Poi salgano in cattedra i padroni di casa, che ribadiscono la loro netta superiorità in campo. Cuzzolino, Lukaian e Avellino mandano negli spogliatoi le due contendenti tra gli applausi del pubblico abruzzese (3-1). Limitano i danni le parate di Francesco Molitierno.



Diventa pesante il passivo nella ripresa con le marcature di Lima (doppietta), ancora Lukaian e Cuzzolino. «Un punto conquistato. Lunedì ci aspettiamo un Napoli ancora più cattivo. Penso che sarà un’altra storia», dichiara Tino Perez, allenatore dei nerazzurri. «Acqua e Sapone gruppo solido che lavora da due-tre anni, invece il nostro è ancora giovane», conclude Marìn.Si torna nuovamente in campo domani per gara 2, ancora al PalaRoma.

