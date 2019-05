di Diego Scarpitti

No PalaCercola, niet Villaricca, sì PalaMangano. La capienza prima di tutto. Non si tratta di uno slogan elettorale in vista delle elezioni europee del 26 maggio. C’è anche un risvolto negativo delle Universiadi 2019. Lollo Caffè Napoli costretto a giocare in provincia di Salerno. Di necessità virtù. Approda a Scafati la compagine partenopea capitanata dal mancino Massimo De Luca. Così gara 3 e 4 semifinali playoff scudetto contro l’Acqua e Sapone si disputeranno nella location affannosamente trovata dalla società del presidente Ciro Veneruso. Problemi logistici della vigilia a parte, riprende dall’1-1 la corsa verso il tricolore. Dopo la vittoria degli abruzzesi (7-1) e l’immediato riscatto degli azzurri (2-3) a Montesilvano, fari puntati questa sera (ore 20.30) sul parquet: diretta Sky Sport Serie A. In prime time il calcio a 5 che conta.



«Credo che con l’aiuto della tifoseria riusciremo a dare di più», auspica il tecnico David Marìn. Sarà fondamentale l’apporto del pubblico, per sospingere Paolo Cesaroni e soci verso l’impresa. Legittimo sognare in grande, anche al cospetto della corazzata nerazzurra. Assente di turno lo squalificato pivot spagnolo Sebastian Vargas Chano. Recuperato, invece, il laterale paraguaiano Juan Adrian Salas. «Entrambe le squadre hanno l’opzione di chiudere la serie alla quarta gara», ammette Marìn, che non si sbilancia. Serviranno nuovamente le parate di Francesco Molitierno, già determinante in Abruzzo, e una difesa attenta, per arginare le folate avversarie e strappare un punto prezioso. Al PalaMangano si preannuncia una doppia sfida travolgente.

