di Diego Scarpitti

Super Napoli a Montesilvano. Il Lollo Caffè espugna il PalaRoma e riporta sui binari dell’equilibrio il conto con i campioni d’Italia dell’Acqua e Sapone Unigross. Un vero ruggito quello di capitan Massimo De Luca e sodali, prestazione straordinaria e vittoria esterna per 3-2. Blinda il prezioso successo Francesco Molitierno: le sue parate risultano decisive, erigendo un fortilizio inespugnabile. Assicurano gara 2 semifinale scudetto la doppietta del croato Franco Jelovcic e la rete del brasiliano Vinicius Duarte. Non si fa attendere la reazione dei ragazzi di David Marìn sul parquet, che ribaltano il ko per 7-1 in gara 1. Carattere e motivazioni spingono gli azzurri, che chiedono, adesso, l’apporto fondamentale dei tifosi. Soltanto nelle prossime ore si scioglierà il nodo palazzetto. Villaricca o Cercola? O una terza soluzione? Difficile programmare l’evento, considerati i lavori in atto per le Universiadi di luglio. Non pochi i disagi. Unica certezza: gara 3 e 4 si disputeranno all’ombra del Vesuvio venerdì 17 e domenica 19 maggio.



Paolo Cesaroni e soci proveranno a chiudere la pratica tra le mura amiche, pur affrontando la corazzata nerazzurra. Eventuale «bella» sabato 25 maggio. Molto concreto e meno spregiudicato rispetto a sabato scorso, il Napoli sblocca la partita nel primo tempo, inducendo Coco Wellington all’autorete. In ripartenza Duarte sigla il raddoppio. Protagonista Molitierno, ex giocatore del Kaos, determinante nell’infondere fiducia e sicurezza. Si riscatta, però, Coco Wellington 1-2, riaccendendo le speranze della formazione di Perez. Mantiene la calma e non cala il Lollo, anzi l’assist fenomenale di Dimas agevola Jelovcic: il suo delizioso scavino supera il titolare della Nazionale Mammarella e vale l’1-3. Si fa espellere Chano a 17” dalla sirena. Gli ultimi assalti disperati dell’Acqua e Sapone non sortiscono gli effetti sperati. Soltanto illusione ottica: Battista prova il colpo del pareggio a 2” dalla fine.Strappa un punto d’oro il Napoli ai campioni in carica. Ora tutto può succedere, palazzetto permettendo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA