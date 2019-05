Sepe: «La vittoria dell'Amatori Napoli sia d'esempio per i giovani della città»

di Diego Scarpitti

«A Napoli si può vincere: ne siete la prova evidente. Felicitazioni per questo importante traguardo raggiunto: che sia uno sprone per fare sempre meglio». Il cardinale Crescenzio Sepe si è congratulato con i giocatori dell’Amatori Napoli Rugby per la storica impresa realizzata, ricevendoli nel Palazzo Arcivescovile, in largo Donnaregina. Nell’anno delle Universiadi il sogno è diventato finalmente realtà, con la conquista della promozione in serie A. «Sacrificio e impegno vi hanno premiato. Come in tutte le cose della vita: si raggiunge un traguardo, per puntare ad altri. Mi auguro che possiate essere d’esempio per i giovani di Napoli. Entusiasti ed applicati, non avete badato ai sacrifici, pur di realizzare i vostri sogni. Ambite alla vetta della serie A». Conversazione appassionata con i rugbisti, che non hanno nascosto la loro ammirazione e soddisfazione, esternando gioia e gratitudine.



«Forte emozione per tutti noi che abbiamo conosciuto l’Arcivescovo metropolita, persona splendida, impegnata nel sociale. Mi ha lasciato senza parole la semplicità del suo messaggio: è arrivata dritta al cuore. Spero che da quest’incontro si possano creare le condizioni per consentire ai bambini napoletani di giocare a rugby», ha dichiarato fiducioso il tecnico dell’Amatori, Lorenzo Fusco. Visibilmente entusiasta il presidente Diego D’Orazio (nelle foto di Stefania De Rosa). «Incontro molto sentito, che ci ha riempiti d’orgoglio. Davvero una figura carismatica il cardinale Sepe, che sicuramente ci sosterrà nelle nostre future iniziative, per la crescita sana dei bambini del nostro club e di quanti si avvicineranno alla pratica della palla ovale». Il capitano Alessandro Quarto e il pilone-tallonatore Marco Aiello hanno donato al cardinale il gagliardetto della società verdeblu, il pallone e la maglia autografati da tutti i componenti della squadra. Non potevano mancare le mamme-tifose, Paola, Antonella, Amelia, Eleonora, sempre presenti in tribuna al Villaggio del Rugby, nell’ex area Nato di Bagnoli, così come in trasferta. “Come voi nessuno mai”, la t-shirt verde consegnata dalle calorose supporters a Sua Eminenza, che ha gradito anche l’originale foulard con la singolare scritta: «Certe persone devono attendere tutta la vita prima di incontrare il proprio giocatore preferito».Affidandoli alla materna protezione celeste («A’ Maronna v’accumpagna»), l’Arcivescovo di Napoli ha elargito agli atleti le immaginette raffiguranti l’olio su tela di Gioacchino Vellutino, pregevoli rosari, preparati dai detenuti in affido presso il centro diocesano di pastorale carceraria, e regalato al neopromosso team una preziosa statua di San Gennaro, fedele riproduzione scultorea presente nella cappella del duomo, dove sono collocate le ampolle contenenti il sangue del santo patrono. D’obbligo le foto di rito con i campioni della palla ovale, lo staff al gran completo, il dirigente accompagnatore Monica Campese e il coach del minirugby Rodolfo Antonelli. E infine l’appello del cardinale Sepe, indirizzato ai ragazzi napoletani. «Toglietevi dalle strade cattive, che portano alla morte. Fate come l’Amatori Napoli: vincete nella vita, perché solo queste vittorie possono soddisfare i vostri profondi desideri».Indimenticabile (e non casuale) la data scelta per l’incontro con il presule: 10 maggio, ovvero il 32esimo anniversario del primo scudetto del Napoli. E chissà che non sia di buon auspicio tale giorno, nel mese mariano, per l’Amatori Napoli Rugby.

