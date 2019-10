Serie A1: Vomero stop, Torre del Greco ok

Inizia con una vittoria e una sconfitta l’avventura delle due formazioni campane nella serie A1. Il New Torre del Greco piega in casa 4-2 l’Angiulli Bari nel girone 3; il Tennis Vomero cede al Vela Messina 6-0, in trasferta, nel girone 4. Ecco i dettagli.



Il New Torre del Greco ha costruito la sua vittoria nei singolari, con un 3-1 decisivo, poi completato dai doppi. Le vittorie dei corallini, che hanno giocato nel nuovissimo e all'avanguardia impianto dell’Anthares Giugliano, sui campi dell'Accademia Tennis Giugliano, scelto come sede per le sfide casalinghe, sono arrivate dallo spagnolo Sergio Guiterrez Ferrol (7-5 6-7 6-4 ad Andrea Pellegrino), da Gennaro Orazzo (su Luca Narcisi, 6-2 6-4), da Antonio Mastrelia (su Benito Massacri 6-1 6-2); unica sconfitta di Gian Marco Moroni, contro Nino Serdarusic, 4-6 7-4 6-3. La squadra di Torre del Greco ha completato l’impresa nei doppi: Moroni-Mastrelia hanno conquistato il punto decisivo della vittoria contro Narcisi-D’Alena 6-4 6-2; mentre hanno ceduto di un soffio Filippo Palumbo c Gutierrez Ferrol, 6-7 7-5 10-8 da Massacri-Serdarusic. Hanno esordito in serie A1 i tennisti campani Orazzo, Mastrelia (con 2 vittorie) e Palumbo. Il 20 ottobre seconda giornata con la trasferta a Massa Lombarda.



Il TC Vomero, invece, ha giocato in Sicilia contro lo spagnolo Daniel Gimeno Traver come numero 1, che è stato piegato nel derby iberico da Enrique Lopez Perez, 6-2 6-2. Sconfitto all’esordio in maglia Vomero anche Gianluca Di Nicola, superato dal siciliano Gianluca Naso, 6-4 6-4; sono poi arrivate le sconfitte di Giuseppe Caparco e di Gianmarco Cacace, battuti rispettivamente da Fausto e Giorgio Tabacco, 6-1 4-2 e ritiro e 7-5 6-2. Dopo il 4-0 dei singolari il Vomero di capitan Burzio non è riuscito nei doppi a conquistare il punto della bandiera: Cacace-Esposito, protagonisti della promozione di un anno fa in A1, hanno ceduto a Famà-Lopez Perez 6-2 6-3, mentre Di Nicola-Pazzi sono stati piegati 6-0 7-5 da Naso-F. Tabacco. Da registrare l’esordio in serie A1 dei tennisti campani Gianmarco Cacace, Giuseppe Caparco, Mariano Esposito e Giuseppe Pazzi. Domenica 20 ottobre, con ingresso gratuito e dalle ore 10, il Tennis Club Vomero ospiterà il CT Prato nella seconda giornata di campionato. Sarà la prima partita davanti al proprio pubblico, con la speranza di poter schierare il numero 1 della squadra, l’azzurro di Coppa Davis Thomas Fabbiano, e di conquistare il primo successo in A1.

