Serie A2: TC Vomero, pareggio all'esordio in Piemonte

Inizia con un buon pareggio in Piemonte l’avventura del Tennis Vomero nella serie A2 di tennis. Il club collinare, nel girone 1, ha chiuso 3-3 la sfida in trasferta con lo Sporting Borgaro Torinese con le vittorie ottenute in singolare dallo spagnolo Gimeno Traver e dall’italo-argentino Jaurez, insieme al doppio Gimeno Traver-Cacace e le sconfitte di Caparco e Cacace in singolare e del doppio Juarez-Caparco. Domenica prossima l’esordio in casa contro il CT Trento; in campo per il club del presidente Grasso e del ds Carelli ci sarà anche l’ex top ten mondiale lo spagnolo Nicolas Almagro. Nel girone 4 esordio vincente per il New Torre del Greco 5-1 in trasferta sul Rovereto con i successi di Gutierrez, Orazzo, Cozzolino e Brancaccio in singolare e del doppio Gutierrez-Palumbo (unico ko di Brancaccio-Mastrelia). Nella serie A2 femminile parte con un pareggio l’avventura del Cloud Finance Benevento, 2-2 in trasferta col CT Bologna, con successi di Kostova e Verardi e ko di Pica e del doppio Kostova-Leone.

