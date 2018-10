Scontro di vertice nel girone 1 della serie A2 di tennis. Il TC Vomero affronta in casa il Siracusa, entrambi primi in classifica con 7 punti, frutto di due vittorie e un pari a testa. Si tratta della sfida più importante della fase eliminatoria per il club del presidente Carlo Grasso e del ds Marino Carelli. Una vittoria spalancherebbe le porte dei playoff (da prima del gruppo) alla società collinare. Nell’alternarsi di giocatori spagnoli da numero 1 della formazione vomerese, domani scenderà in campo Gimeno Traver e non Almagro; il primo, già nei top 50 del mondo, non ha mai perso in stagione (quattro vittorie su quattro) ed è il giocatore più in forma del torneo. Gli altri singolaristi saranno i napoletani Cacace e Caparco e l’italo-argentino Juarez. Il Siracusa ha l’ex Davis men Alessio Di Mauro come punto di forza, mentre è in forze la presenza dello straniero dei siciliani, il romeno Antonescu. Si gioca dalle 10 sui campi del TC Vomero di via Rossini, maltempo permettendo. In caso di pioggia gli incontri saranno spostati nell’impianto al coperto del Tennis Caserta.



Nel girone 4 in campo anche l’altra squadra campana di A2, il New Torre del Greco che, dopo due vittorie e un turno di riposo e l’attuale secondo posto in classifica, affronta in trasferta il Pavia.

