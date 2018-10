Inizia domani in Piemonte l’avventura del Tenni Club Vomero in serie A2. Il club collinare, alla quarta presenza consecutiva nella seconda più importante competizione a squadre italiana, affronta dalle 10 in trasferta lo Sporting Borgaro Torinese. I vomeresi del presidente Carlo Grasso sono inseriti nel girone 1 della serie A2, con sette formazioni al via con match di andata e ritorno, e vanno a caccia della qualificazione ai playoff promozione: il primo posto direttamente a uno spareggio promozione, secondo e terzo posto alla semifinale playoff prima del mach decisivo. Dal quarto al sesto posto playoyt, la settima in classifica retrocede in serie B. L’esordio in casa per il club collinare, con direttore sportivo Marino Carelli, è previsto per domenica 14 ottobre; per quella occasione il TC Vomero schiererà l’ex top ten mondiale, lo spagnolo Nicolas Almagro. Nel girone 4 in gara c’è l’altra squadra campana della serie A2, il New Tennis Torre del Greco che nel 2017 sfiorò la promozione in A1 e che domani alle 10 scende in campo in trasferta contro il TC Rovereto.

La rosa 2018 del Tennis Vomero: Gerald Melzer (Austria), Nicolas Almagro (Spagna), Frederico Silva Ferreira (Portogallo), Daniel Gimeno Traver (Spagna), Miliaan Niesten (Olanda), Gianmarco Cacace, Giuseppe Caparco, Facundo Juarez, Andrea Palmese, Mariano Esposito, Umberto Prezioso, Remigio Burzio, Stefano Modugno, Giuseppe Pazzi, Francesco Modugno.

La rosa 2018 del New Tennis Torre del Greco: Franco Skugor (Croazia), Guillermo Olaso (Spagna), Sergio Gutierrez Ferrol (Spagna), Raul Brancaccio, Robin Stanek (Repubblica Ceca), Pierre Germain Gigounon (Belgio), Giovanni Cozzolino, Eduardo Dischinger, Gennaro Orazzo, Antonio Mastrelia, Filippo Palumbo.

