Quinta giornata in serie A2 per il Tennis Vomero, primo in classifica (tre vittorie e un pari) nel girone 1 che affronta domani in trasferta il Nino Bixio Piacenza. Nel turnover degli stranieri in campo, toccherà all’olandese Miliaan Niesten giocare da numero 1, dopo i due match giocati dallo spagnolo Gimeno Traver e dopo una sfida disputata dall’altro iberico, l’ex numero top 10 del mondo Nicolas Almagro. Nella squadra del presidente Carlo Grasso e del ds Marino Carelli ci sono anche i napoletani Gianmarco Cacace, Giuseppe Caparco, Mariano Esposito, Giuseppe Pazzi e il capitano Remigio Burzio, con l’italo-argentino Facundo Juarez. Una vittoria potrebbe significare la conquista dei playoff promozione per l’A1 con due turni di anticipo dalla fine del girone. Nel gruppo 4 torna in campo il New Torre del Greco, primo con tre vittorie su tre match, che affronta in trasferta il Cagliari.

