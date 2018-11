di Diego Scarpitti

«Revons plus grand». Settebello europeo contro la Francia. Brillano e segnano i due napoletani della Nazionale italiana nel largo 12-3 (parziali: 4-0; 4-1; 1-2; 3-0) nella piscina Felice Cascione di Imperia. Solidità fa rima con Zeno Bertoli. Il massiccio difensore del Brescia scrive il proprio nome sul tabellino dei marcatori nei primi otto minuti.



L’ex rossoverde, che vinse nel 2015 l’Euro Cup a Fuorigrotta insieme al mancino Valentino Gallo, allora capitano del team di Mergellina e attuale compagno di squadra in Lombardia, si trova in testa al campionato di serie A1 con la «Leonessa d’Italia» e sfiderà, in un match d'alta quota, il «suo» Posillipo capolista sabato 1 dicembre alla Mompiano. Decisivo, intanto, il suo contributo in termini di fisicità e pressing asfissiante contro i transalpini nel secondo turno di Europa Cup. Gloria personale anche per Alessandro Velotto, autore della controfuga a 17” dall’intervallo lungo, che è valsa la rete dell’8-1. Ripartenza innescata dal passaggio del portiere Marco Del Lungo e concretizzata dall’ex giocatore della Canottieri Napoli al primo anno con la calottina del Recco.



«Abbiamo giocato una buona partita. Francia formazione con tanti nuovi innesti. Anche noi abbiamo schierato molti giovani in vasca. Stiamo portando avanti un’impronta di gioco da un po’ di tempo», ammette il Golden Boy di Ponticelli, trasferitosi in Liguria alla corte di Ratko Rudic, leggenda vivente della pallanuoto. «Pressing efficace e il risultato è venuto da solo. Questa è la strada giusta che ci porterà ai Mondiali e speriamo alla finale di World League, se dovessimo riuscire a vincere con il Montenegro». Vola in testa al girone C il Settebello made in Naples. Gli azzurri affronteranno i montenegrini a Palermo il 29 gennaio, privi dello squalificato Vincenzo Renzuto Iodice, l’ex posillipino, «re di Croazia», collega di Velotto al Recco. «Per due tempi ho visto un'Italia superlativa con ottime trame di gioco, intelligenza, disciplina, grande intensità, controfughe, profondità», il commento soddisfatto del commissario tecnico Sandro Campagna, intervistato da RaiSport. Al via i collegiali itineranti a dicembre: prima con i campioni d’Italia, sparring partner d’eccezione, e poi negli Stati Uniti. Per tornare più grandi.

