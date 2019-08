di Diego Scarpitti

Azzurro atipico. Pur essendo natìo di Soccavo, sede del Centro Paradiso, quartier generale del Napoli di Maradona per molti anni, ormai una foresta poco amazzonica a cielo aperto, non segue il calcio né le gesta di Mertens e compagni. Pallanuoto il suo mondo. Da sempre alla Carpisa Yamamay Acquachiara, studente al quarto anno del liceo Galileo Galilei, Daniele De Gregorio è stato convocato dal tecnico federale Nando Pesci per l’Europeo di Tbilisi, in Georgia, in calendario dall’11 al 18 agosto. Questione di colore e non solo.



«È una grande soddisfazione, risultato di un anno di sacrifici. E' un'occasione davvero importante, cercherò di ripagare nel migliore dei modi la fiducia che è stata riposta nei miei confronti», ammette soddisfatto il giocatore classe 2002. Breve il passo dalla calottina biancazzurra a quella del Settebello. «Sono molto contento di essere arrivato in Nazionale, sono anni che lavoro con la mia squadra in tale direzione e adesso finalmente è giunta la convocazione sperata. Ringrazio di cuore la società, Mauro Occhiello, Alberto Petrucci e Nicola Borrelli, così come i miei compagni di club».



Valido attaccante, messosi in luce nel campionato di A2, Daniele è appena rientrato da Cagliari, dove ha conquistato la medaglia d'argento nella Mediterranean Cup. «Prima la vittoria nel torneo di Miskolc, in Ungheria, e ieri la rassegna in Sardegna, utili per capire gli aspetti del gioco che dobbiamo migliorare: superiorità e inferiorità numerica i due aspetti da perfezionare». Ossatura napoletana e campana del Settebello under 17: oltre a Daniele, prenderanno parte agli Europei i posillipini Jacopo Parrella e Luca Silvestri, campioni d'Italia under 20, e il promettente portiere della Tgroup Arechi Roberto Spinelli. Settebello sempre «made in Naples».

