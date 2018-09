di Diego Scarpitti

Atterreranno all’aeroporto internazionale «Cristiano Ronaldo» di Madeira. Non proveranno a mettersi di certo sulle tracce di CR7, nativo di Funchal, perché impegnato con la Juventus, ancora alla ricerca del suo primo gol nel campionato italiano. Le «Holly e Benji» della pallanuoto napoletana, le «Thelma e Lousie» dell’acqua clorata all’ombra del Vesuvio, così come vengono ironicamente definite nel loro club di appartenenza, la Carpisa Yamamay Acquachiara, disputeranno gli Europei under 19 in Portogallo dal 9 al 16 settembre.



«Grande soddisfazione per Anna e Adele cresciute pallanuotisticamente a Scampia. Fin da ragazzine si sono distinte per capacità tecnico-tattiche e caratteriali. In A2 sono tra le pedine fondamentali dell’Acquachiara e meritano questa convocazione per l’impegno e la grinta che hanno dimostrato». Barbara Damiani sa bene l’inestimabile valore delle due atlete De Magistris ed Esposito, uniche napoletane a far parte dell’intelaiatura del Setterosa, disegnato dal tecnico federale Giacomo Grassi. «Solo caso di omonimia, non sono imparentata con il primo cittadino. È difficile spiegare la felicità che provo, perché giocare con la calottina azzurra è un sogno: compiamo tanti sacrifici, ci alleniamo due volte al giorno per l’intera settimana, facciamo rinunce importanti soltanto per passione», spiega la centroboa acquachiarina, desiderosa di mettere al collo una medaglia che pesa.



«Sono molto emozionata, pronta, carica e vogliosa di fare. Porterò all'Europeo una buona dose di quella cazzimma napoletana che mi ha sempre caratterizzato e giocherò con il coltello tra i denti. E poi che dire se non: Forza Italia!». Scartocciato l’agognato kit della Nazionale e via con le foto. «Voglio ringraziare il mio team, la Carpisa Yamamay Acquachiara, e le mie compagne di squadre, soprattutto la mia allenatrice Barbara Damiani».



Destino comune lega le pallanuotiste di Melito. «Adele ed io siamo nate nello stesso giorno, nello stesso mese e nel medesimo anno: 1/10/1999. Sarà bellissimo giocare con lei anche in Nazionale, visto il nostro feeling», racconta la studentessa diplomatasi con 100 e lode ed iscritta al Dipartimento di Matematica. A Baku nel 2015 si classificarono al quarto posto, ora sperano entrambe di salire sul podio. «Sono molto entusiasta di far parte di questa spedizione, davvero contenta quando ho saputo della convocazione. L’emozione è sempre tanta, quando chiama l’Italia. Siamo un gruppo molto affiatato e sin da subito mi sono trovata bene con le mie colleghe in azzurro. Ci saranno anche alcune ragazze che hanno preso parte al Mondiale in Serbia e che hanno vinto l’argento iridato (Lucrezia Cergol, Isabella Riccioli, Sara Cordovani, Caterina Banchelli, Carlotta Meggiato e Giorgia Amedeo), dalle quali proveremo a trarre giovamento dalla loro recente esperienza», afferma Esposito, iscrittasi a Scienze motorie, convinta della qualità del collettivo.Italia inserita nel gruppo A con la Bulgaria, debutto nel lunch match delle ore 13, poi affronterà la Spagna il 10 settembre (ore 19), infine la Repubblica Ceca nella fatidica data dell’11 settembre (ore 14:30). A seguire gli ottavi il 12 settembre, i quarti il 13 settembre, la semifinale il 15 settembre e la finale nella terza domenica del mese. «Ci stiamo allenando in questi giorni, per puntellare la preparazione e migliorare il nostro gioco, nonostante il poco tempo a disposizione. Proveremo a ricambiare la fiducia di mister Grassi, che ci ha concesso questa importante opportunità. Spero di mostrarmi all’altezza della situazione e di cogliere i frutti del duro lavoro svolto in questi mesi», conclude fiduciosa Adele. Il gol è a portata di mano con il duo de Magistris-Esposito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA