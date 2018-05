di Diego Scarpitti

Ad un passo dal gradino più alto del podio. Sfiora di un soffio la medaglia più pesante a La Coruna. Sfuma l’impresa per Andrea Fusco, atleta della Nippon, agli Junior European Judo Cup. Il judoka napoletano in finale commette «un errore stupidissimo», cedendo la vittoria al montenegrino Lazar Cupic, dominatore della pool C. «Non sono soddisfatto del risultato, perché so che potevo vincere» commenta il campione italiano under 21 (categoria 90 kg). Fusco regola la pool A. Cadono sul tatami prima lo spagnolo Brais Pereira Amorin, poi il norvegese Kornelius Eilertsen. In semifinale capitola il portoghese Guilherme Salvador, vincitore della pool B. Va stretta dunque la silver medal a Fusco, determinato a strappare l’oro in Spagna. Bottino pieno rinviato alla prossima competizione. Non brilla la spedizione partenopea in Galizia. Finisce nono Luigi Brudetti (66 kg) della Star Judo Club. Battuto dal francese Yhonice Goueffon il campione juniores Biagio D’Angelo (60 kg), tesserato Fiamme Oro. Analoga sorte tocca a Diego Rea (Ginnastica New Body Center). Chiude al quinto posto Marianna Palumbo (63 kg – Star Judo Club).

