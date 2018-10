Atp Shanghai Masters, Federer in semifinale: sconfitto Nishikori

Il campione in carica Roger Federer approda in semifinale al torneo Atp Masters 1000 di Shanghai (cemento, montepremi 7.086.700 dollari). Lo svizzero, numero 2 del mondo e prima testa di serie, sconfigge il giapponese Kei Nishikori, numero 12 del ranking Atp e 8 del seeding, con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-4) in un'ora e 51 minuti.



Borna Coric approda in semifinale al torneo Atp Masters 1000 di Shanghai (cemento, montepremi 7.086.700 dollari). Il croato, numero 19 del mondo e 13 del seeding, supera l'australiano Matthew Ebden, numero 51 del ranking Atp, con il punteggio di 7-5, 6-4 in un'ora e 33 minuti.

