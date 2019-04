La Sharapova dà forfait anche ​a Stoccarda, l'assenza si prolunga

Maria Sharapova resta ancora lontano dai campi di gioco. Nel giorno del suo 32/o compleanno, la tennista russa ha annunciato il forfait al torneo di Stoccarda in programma la prossima settimana e vinto per tre volte dalla campionessa. «Sono davvero dispiaciuta, ormai non c'è più abbastanza tempo perché io sia pronta a giocare a Stoccarda - le parole di Sharapova -: sto facendo buoni progressi ma non sono ancora in grado di essere competitiva al massimo livello». La siberiana ha giocato solo tre tornei nel 2019, raggiungendo i quarti di finale a Shenzhen, gli ottavi agli Australian Open dovendo poi dare forfait al secondo turno a San Pietroburgo la prima settimana di febbraio per il problema alla spalla, che ha richiesto pure un piccolo intervento chirurgico al tendine già ricostruito, con conseguenti forfait a Indian Wells e Miami. A questo punto è in dubbio la presenza della russa al Mutua Madrid Open, in calendario dal 5 maggio, dove è al momento iscritta.

