Shenzhen International Challenger, nel tabellone Gaio e Fabbiano

Sono due i tennisti italiani al via nel tabellone principale del 'Shenzhen International Challenger', torneo challenger Atp dotato di un montepremi di 75mila dollari che si disputa sui campi in cemento della metropoli cinese. Thomas Fabbiano, numero 106 Atp e secondo favorito del tabellone, debutterà contro il cinese Zhao Xia, numero 543 del ranking mondiale, in gara grazie ad una wild card, mentre Federico Gaio, numero 226 Atp, è stato sorteggiato al primo turno contro il sudcoreano Duckhee Lee, numero 197 del ranking mondiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA