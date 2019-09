Simeone, il boss del body building di origini campane, vince ancora

Mishel Simeone, il boss del body building, vince ancora. Lo scorso 20 settembre è risultato primo classificato all’Ifbb Pro League Italy, Yamamoto Cup, competizione svoltasi a Padova. Classe 1979, è nato a Francoforte da genitori campani; affermatosi subito a livello nazionale ed internazionale, è da oltre vent’anni nel mondo del body building italiano. La sua carriera inizia da giovanissimo: allenamenti spartani e volontà inesauribile gli consentono di trasformarsi, in meno di un anno, nonostante i pochi mezzi a disposizione, da adolescente in sovrappeso ad atleta professionista. Nel tempo la sua grinta e la sua determinazione gli hanno consentito di raggiungere traguardi inimmaginabili: conquista negli anni 4 titoli mondiali, 9 titoli europei e 12 titoli Italiani. The Boss, come è soprannominato Mishel, vince anche il titolo di Mister Universo e ben 84 Gran Prix.



La sua tenacia e l’amore per lo sport ed il fitness lo spingono oltre; dopo aver conseguito il titolo di dottore in Scienze Motorie, Mishel inaugura centri wellness in Campania, dove i suoi atleti vengono seguiti a 360 gradi. Nelle sue palestre vengono fornite consulenze atletiche e nutrizionali personalizzate. E’ stata creata inoltre una linea di integratori rispondente alle diverse esigenze individuali. Oggi è un affermato imprenditore ma anche un padre di famiglia, sostenuto nelle sue molteplici attività dalla moglie Ilaria e dai suoi quattro figli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA