Simona Quadarella è d'argento. Ma va vicinissima al successo, sfiorando il bis a Gwangju dopo il trionfo nei 1500 sl. Secondo posto per la romana, dunque, negli 800 metri stile libero ai Mondiali di nuoto in Sud Corea. Oro alla campionessa statunitense Katie Ledecky. Bronzo all'australiana Ariarne Titmus. Con questo argento, sono 6 le medaglie dell'Italia in questa edizione.

