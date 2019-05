Scherzi del destino.... e Jannik Sinner saluta al primo turno l'Atp 250 di Lione. Il 17enne altoatesino, entrato in tabellone dalle qualificazioni, è stato eliminato al primo turno dal francese Tristan Lamasine per 6-4 6-3. Curiosamente il transalpino, numero 275 della classifica mondiale, era stato battuto proprio da Sinner nell'ultimo turno delle qualificazioni salvo poi essere ripescato come lucky loser.

© RIPRODUZIONE RISERVATA