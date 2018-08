di Diego Scarpitti

Al via la serie A femminile stagione 2018/2019 il prossimo 7 ottobre. Priorità e precedenza alla palla ovale in rosa. Se Afragola, Arechi e Partenope inizieranno il campionato di B il 14 ottobre, le non più Scugnizze dell’Old Napoli Rugby (nella foto di Manuel Schembri) divenute Sirene del Golfo cominceranno una settimana prima. Inserita nel girone 2, composto da dieci squadre, la formazione napoletana affronterà nell’esordio casalingo le Donne Etrusche Rugby all’Edison Villaggio, nell’ex area Nato di Bagnoli. In calendario il derby previsto con l’Amatori Rugby Torre del Greco il 25 novembre alla 7 ͣ giornata di campionato. Termina il 9 dicembre il girone di andata , mentre la prima di ritorno coincide con l’ultima gara dell’anno il 16 dicembre. Scenderanno nuovamente in campo le ragazze il 13 gennaio 2019, dopo la pausa natalizia. Quattro le soste previste dal calendario definito dalla Commissione Organizzatrice della FIR: domenica 18 novembre, poi lunga interruzione per il Sei Nazioni dal 27 gennaio al 24 marzo, cerchietto rosso il 31 marzo e il 21 aprile. Fine della regular season il 5 maggio.



Le prime due classificate di ciascun raggruppamento accederanno direttamente alla semifinale del 26 maggio, mentre seconda e terza di ciascun girone prenderanno parte il 19 maggio ad un turno di barrage di sola andata: la 2 ͣ del girone 1 affronterà la 3 ͣ del girone 2; la 2 ͣ del girone 2, invece, sfiderà la 3 ͣ del raggruppamento 1. La semifinale (partita secca) si disputerà il 19 maggio, la finale per assegnare il titolo di Campione d’Italia il 2 e 3 giugno. Questa la composizione del girone 2: Sirene del Golfo, Donne Etrusche Rugby, Cus Pisa, Rugby Belve Neroverdi, Unione Rugby Capitolina, I Puma Bisenzio Rugby, Rugby Bologna 1928, Amatori Rugby Torre del Greco, Cus Ferrara, Montevirginio Rugby.

© RIPRODUZIONE RISERVATA