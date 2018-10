Federica Brignone in testa dopo la prima manche del gigante di Soelden, in Austria, primo appuntamento stagionale della coppa del mondo di sci. Sotto una fitta nevicata l'azzurra ha chiuso col tempo di 58«71, alle sue spalle la tedesca Viktoria Rebensburg, detentrice della coppa di specialità, in ritardo di 0»24, terza la francese Tessa Worley, +0«40. Quarta piazza per la statunitense Mikaela Shiffrin, +0»60. Per qaunto riguarda le altre italiane, Marta Bassino e Francesca Marsaglia (al rientro dopo il lungo stop) non sono riuscite a concludere la prova, Irene Curtoni è finita a +3«08 dalla Brignone in 21esima posizione.

