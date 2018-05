Sorrento, i cadetti della Vittorio Veneto campioni d'Italia di Scacchi scuola

di Antonino Siniscalchi

SORRENTO - Sono cinque sorrentini i campioni d’Italia del trofeo scacchi-scuola nella categoria cadetti dei Giochi sportivi studenteschi. Antonino Salerno, Emanuele Maresca, Gianmichele Attardi, Mario Ascione e Antonino Esposito, allievi dell’istituto comprensivo Vittorio Veneto di Sorrento. Hanno conquistato il titolo tricolore al termine delle finali nazionali, ospitate al Pala Dean Martin di Montesilvano, in provincia di Pescara, da giovedì a domenica scorsi. La manifestazione ha allineato ai nastri di partenza 356 squadre, composte da 1.724 giocatori, divisi in 10 categorie: Primarie maschili e femminili, Ragazzi, ovvero alunni di prima media, maschili e femminili, Cadetti, cioè alunni di seconda e terza media, maschili e femminili, Allievi di primo secondo e terzo superiore maschili e femminili, infine, Juniores, alunni del quarto e quinto superiore, maschili e femminili. Per la numerosa delegazione delle scuole di Sorrento e dintorni si sono registrati ottimi risultati, ventunesimo posto per le primarie, sia maschili che femminili dell’istituto comprensivo Vittorio Veneto, a seguire quarto posto per le Ragazze e i Cadetti. Gli alunni dell’istituto comprensivo Tasso non sono stati da meno, si sono classificate decime le Ragazze e ventiseiesimi i Cadetti. Settimo posto per i Cadetti dell’istituto comprensivo Pulcarelli Pastena di Sant’Agata sui due golfi. Per gli allievi del Liceo Salvemini quarto posto per la categoria maschile e secondo per quella femminile, ventitreesimi sono stati i Juniores maschili e seconde quelle femminili. Ventiquattresimi, invece gli Allievi dell’Istituto San Paolo.

Il Premio Scacchiera come migliore terza partecipante della categoria allievi femminili se lo è aggiudicato Annamaria Savarese con 6,5 punti su 7 conquistati. Sono questi numeri che hanno conferito alla Campania il secondo posto nella classifica delle regioni. Per la prima volta, inoltre, il titolo nazionale maschile è campano. Soddisfaziobe è stata espressa anche dal circolo A.S.D Scacchi Penisola Sorrentina, presieduto da Pippo Orto, fondato nel 2014, a cui sono associati tutti gli studenti sorrentini che hanno partecipato alle finali nazionali dei Giochi sportivi studenteschi.

