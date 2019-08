di Antonino Siniscalchi

SORRENTO – Il consiglio comunale ha tributato, questa mattina, un riconoscimento al giovane pallavolista Giovanni Maria Gargiulo, vice campione del mondo con la nazionale Under 21 di volley, disputati nel Bahrein nello scorso mese di luglio. Giovanni Maria Gargiulo, classe 1999, ha iniziato a cullare un sogno partendo dalla Materdomini Castellana Grotte. Una naturale propensione per lo sport, tra calcio, nuoto e tennis, ha scoperto la pallavolo a 15 anni, lasciando gli amici e coetanei del Liceo scientifico Salvemini di Sorrento per trasferirsi in Puglia. I risultati non tardano ad arrivare, e nonostante la giovanissima età inizia subito a respirare l’aria della prima squadra (10 gare disputate) ed a fine stagione 2015-16 riceve la prima convocazione per un collegiale con gli azzurri Under 16. Il 2017 è l’anno della definitiva consacrazione: Giovanni Gargiulo comincia a farsi spazio in A2. Ad aprile partecipa in Ungheria agli Europei Under 19. Una crescita costante. Il Bahrein ha rappresentato una ulteriore conferma delle sue potenzialità, con la conquista della medaglia d’argento al torneo iridato Under 21, consacrata ieri in consiglio comunale con la consegna del riconoscimento da parte del sindaco Giuseppe Cuomo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA