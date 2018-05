Sorrento, l'Under 17 campione regionale

di Antonino Siniscalchi

SORRENTO - Non si ferma l’onda lunga dei successi rossoneri in costiera. Dopo il trionfo della prima squadra nel campionato di Eccellenza, la stagione della rinascita del calcio a Sorrento si arricchisce di ulteriori vittorie. Il Sorrento è campione regionale categoria Under 17 (classe 2000), superando il Castel San Giorgio con un netto tre a zero nella finale disputata al “Giraud” di Torre Annunziata.

E la storia che si ripete. Il libro dei successi rossoneri infatti ci ricorda che in più di un’occasione la vittoria del campionato da parte della prima squadra è stata accompagnata da altrettanti trionfi delle compagini giovanili. Memorabile l’annata 1970/71, con la promozione del Sorrento in serie B seguita dal titolo nazionale Juniores conquistato dai giovani rossoneri, con il dirigente Guido Paternò, allenati da Pasquale Atripaldi. Nel 2006, invece, la riconquista della serie C1 portò in dote la qualificazione alla fase finale nazionale della squadra “Giovanissimi”, trascinata a suon di reti da un certo Ciro Immobile.

Con le dovute proporzioni, i trionfi odierni hanno confermato la tradizione generando contestualmente nuova linfa vitale al calcio sorrentino. Il progetto di rinascita, nato in sordina nella scorsa estate, ha bruciato le tappe e gran parte del merito va riconosciuto al tecnico Antonio Guarracino che ha seguito in prima persona le attività delle tre compagini rossonere: prima squadra, Juniores e under17. “Abbiamo sfiorato qualcosa di storico. Peccato soltanto per la finale della Juniores persa di misura per un’imperdonabile leggerezza - il commento dell’insaziabile allenatore sorrentino -. Spirito di sacrificio e senso di appartenenza sono alla base dei nostri successi ma ciò che inorgoglisce di più è vedere di nuovo protagonisti i giovani calciatori della penisola sorrentina”. Gran parte della formazione under 17 che ha dominato la stagione proviene infatti da Sorrento e dintorni, tra cui Diego Russo, match-winner della finale con una doppietta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA