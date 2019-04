di Diego Scarpitti

Membro del Cio e Collare d’oro al merito sportivo, Manuela Di Centa al sorteggio delle Universiadi. La plurititolata campionessa, sette medaglie nello sci di fondo alle Olimpiadi, è intervenuta alla Stazione Marittima. Avrà un ruolo di testimonial dei Giochi all’ombra del Vesuvio dal 3 al 14 luglio.



Insieme a Orazio Arancio, delegato nazionale Fir, team manager dell’Italia Seven e Stella d'oro del Coni, ha seguito con vivo interesse gli abbinamenti dei tornei femminili e maschili per gli sport a squadre. Avversari speculari nella palla ovale. Gli azzurri di Andy Vilk, inseriti nella pool B, affronteranno Francia, Giappone e Canada. Varia per le ragazze di Alfredo De Angelis soltanto il raggruppamento (A), poi battaglieranno contro francesi, giapponesi e canadesi. Ad estrarre i bussolotti di colore grigio e rosso Giordana Duca, seconda linea e stella della Capitolina, e Diego Varani, ex capitano della Nazionale a sette. Si giocherà sul campo in erba sintetica dell’Amatori Napoli Rugby, nell’ex area Nato di Bagnoli, che nel mese di febbraio ha già ospitato il Five Nations. I lavori per la tribuna con capienza 3500 posti, annunciati per l’11 marzo, devono, però, ancora partire. Si provvederà a stretto giro nei prossimi giorni, come assicurato dal commissario straordinario Gianluca Basile.

