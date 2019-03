Inno di Mameli e calorosa accoglienza, al grido di "Italia, Italia!", all'aeroporto di Fiumicino, per la delegazione azzurra degli Special Olympics che ha partecipato ai Giochi Mondiali​di Abu Dhabi.



Ricco il carniere di medaglie, che comprende 21 ori, 41 argenti e 45 bronzi, conquistando gareggiando con insieme con quasi settemila atleti provenienti da tutto il mondo.











Al loro sbarco, al terminal 3, tanti applausi ed abbracci per i 115 atleti ed i 40 tra tecnici ed accompagnatori, accolti dall'amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Ugo de Carolis, ed assistiti dal personale di Adr (per loro il cartellone "Bentornati campioni, grazie per averci regalato un'emozione unica" e un rinfresco).







All'uscita dalla sala arrivi la festa delle decine di familiari, con bandiere tricolori, striscioni, trombe, ai quali si sono uniti anche tanti passeggeri. Commozione e gioia nell'abbraccio mentre risuonavano le note dell'inno nazionale.

