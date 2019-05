di Eduardo Improta

Partita equilibrata, giocata bene ed a viso aperto da entrambe le compagini. Termina in parità con il risultato di 5-5 il big match partenopeo di Monterusciello che ha messo di fronte allo Sporting Flegreo le napoletane dell’Acquachiara. Una gara combattuta, equilibrata, chiusa nell’ultimo periodo con il parziale a reti inviolate. Flegreo quest’oggi orfano del proprio allenatore Koinis sul piano vasca, complice una squalifica rimediata nel turno infrasettimanale del campionato giovanile. Partono bene le puteolane che spinte dalla doppietta di Parisi e dal gol di Camilla Sgrò chiudono il primo parziale sul 3-1. Nella ripresa il gol di Di Maria fissa il meno uno, ricucito poco più tardi da un tiro di rigore di Foresta. Il Flegreo continua a lottare ma fatica a trovare la via del gol in questo parziale, andando all’intervallo lungo dopo aver subito il rientro delle ragazze di Barbara Damiani sul 3-3. La terza frazione è ricca di emozioni, con continui capovolgimenti di fronte: a segno prima Anastasio con il 4-3, poi Tortora riagguanta la parità da fuori. L’Acquachiara prova ad allungare con Foresta, ma prontamente il Flegreo reagisce e con Morvillo fissa la nuova parità su rigore. L’ultimo quarto è intenso, combattuto, ma nel finale l’Acquachiara si accontenta del pareggio gestendo in difesa l’ultima uscita dal time out.



«Abbiamo giocato bene - commenta il coach flegreo Ioannis Koinis, costretto ad assistere la partita dalla tribuna - disputando una gara di maturità e soffrendo, ora bisogna tornare a vincere perchè la classifica ce lo chiede, le squadre dietro non mollano e non possiamo rilassarci un attimo. Adesso pensiamo alla prossima partita di campionato in trasferta a Tolentino. Complimenti alle ragazze». «Il pareggio vale come una vittoria, – dice Barbara Damiani, allenatore dell’Acquachiara – ci consente di mantenere il secondo posto in classifica a tre giornate dalla fine del campionato, che ci darebbe la possibilità di giocare in casa l’eventuale gara 3 della semifinale dei playoff».



La classifica del girone Sud del campionato nazionale femminile della serie A2 vede in testa il Vela Ancona con 43 punti seguite da Acquachiara 33, Sporting Club Flegreo 31, Cosenza 29.

