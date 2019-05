di Eduardo Improta

Grande affermazioni per le due squadre partenopee di pallanuoto femminile nel campionato nazionale di serie A2. Matematicamente conquistano con un turno di anticipo l’ammissione ai playoff per la promozione nel massimo campionato nazionale le ragazze dell’Acquachiara e dello Sporting Club Flegreo.



Risultato storico per lo Sporting Club Flegreo che dopo sette anni di permanenza in serie A2 conquista per la prima volta i playoff promozione. Un risultato conquistato con un turno di anticipo, al termine di una stagione entusiasmante che ha visto le ragazze del coach Koinis lavorare duramente per raggiungere un risultato così prestigioso. Nella sfida contro Firenze le puteolane disputano una buona prova di squadra, conquistando i tre punti dopo aver reagito ad un primo quarto leggermente sottotono. Dopo l’iniziale svantaggio, il Flegreo ribalta il risultato con le reti di Vitiello e Anastasio, prima di subire il nuovo pareggio ad opera delle fiorentine. Nel secondo parziale parte forte il Flegreo che con la marcianisana Sgrò trova il nuovo vantaggio: ripetute finte e tiro dai 5 metri che non lascia scampo al portiere avversario. Il Flegreo gestisce la partita e con una doppietta di Parisi segna il solco che decreterà la vittoria finale. La terza frazione si apre con i gol di Dirupo e di Parisi per il massimo vantaggio del +5. Nel finale il Firenze prova a rientrare in partita, portandosi fino al -2, ma il gol di Martucci dall’uscita del time out tiene a distanze le toscane chiudendo il risultato 8-5.



«Siamo riusciti ad andare ai playoff - commenta Ioannis Koinis a fine partita - complimenti alle ragazze per il grande lavoro fatto in questi anni. Dopo l’ultima giornata di campionato a Cosenza ci aspetteranno partite diverse, da giocare con grande intensità a concentrazione per farci trovare pronte all’appuntamento con la post season».



Le Acquachiara Girls passano a Roma, in casa della Vis Nova, (7-13) e mettono in cassaforte il secondo posto al termine della regular season, piazzamento che gli darà diritto di affrontare nelle semifinali dei playoff la terza classificata del girone Nord, presumibilmente il Como, con il vantaggio dell'eventuale gara 3 in casa.

È il terzo anno consecutivo che l'Acquachiara raggiunge i playoff promozione, traguardo di per sè di grande prestigio, ma ancor più soddisfacente se si considera che D'Antonio e compagne lo hanno conseguito quest'anno con una formazione che, rispetto alla precedente stagione, ha perso numerose atlete sia in estate sia durante il percorso, tra cui il capitano Migliaccio e Iavarone. Per giunta, per tutta la durata del torneo, Barbara Damiani ha dovuto spesso rinunciare all'apporto di Acampora e Tortora per problemi di lavoro. «Alla vigilia del torneo - commenta il tecnico biancazzurro - nessuno credeva in noi, tutti dicevano che avremmo lottato per la salvezza. Ebbene, siamo qui, al secondo posto in classifica, e domenica prossima contro il già retrocesso Messina ritireremo, salvo clamorose sorprese, il visto per i playoff.



In testa alla classifica continua la marcia solitaria delle doriche della Cosma Vela Ancona che hanno battuto nella gara casalinga il Cosenza Pallanuoto con il punteggio di 15-6.



La classifica del girone Sud vede in testa il Vela Ancona con 49 punti seguite da Acquachiara 39, Sporting Club Flegreo 34, Cosenza 32.

