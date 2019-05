di Eduardo Improta

Per le ragazze dello Sporting Flegreo il girone Sud del campionato nazionale A2 femminile di pallanuoto si chiude a Cosenza, con una sconfitta indolore. La sconfitta però non fa disperare le puteolane. Il Flegreo arriva a Cosenza con problemi di formazione, ma con la qualificazione ai play off già acquisita.



Il terzo posto nel girone non era in discussione così come la qualificazione ai playoff raggiunta con una giornata di anticipo. Da stabilire c’era il posizionamento, ma come ampiamente pronosticato l’Acquachiara batte il Messina e consolida la seconda posizione, con il Flegreo che da terza classificata dovrà vedersela, domenica 9 giugno alle 19.30 presso la piscina Sterlino di Bologna, con la Rari Nantes Bologna.



Il Cosenza Pallanuoto e lo Sporting Flegreo hanno dato vita a una gara piacevole e all'insegna del fair play per concludere nel migliore dei modi una stagione lunga e faticosa.



A Cosenza il Flegreo resta in partita per due quarti, rispondendo colpo su colpo agli attacchi calabresi. Il vantaggio cosentino è messo a segno da Presta a cui risponde prima Sgrò, poi Anastasio per il 2 a 1. La gara è ricca di capovolgimenti di fronte e Garritano e Citino rimettono il Cosenza avanti a chiusura del primo quarto. Il secondo parziale corre via sul filo dell’equilibrio, ma è sempre il Cosenza a conservare il vantaggio ed andare al cambio panchine sul 5 a 4: le realizzazioni puteolane portano le firme di Morvillo e Martucci. Nella terza frazione il mini-break calabrese che indirizza definitivamente la partita fino al +3. Nell’ultimo parziale il Flegreo prova a ricucire il passivo, andando a segno due volte con Parisi, ma il Cosenza mantiene il triplo vantaggio con il gol finale di Gallo e fissa il risultato 8 a 6.



«Siamo giunti a Cosenza con diverse assenze: mancavano Ines Altieri, Chiara Vitiello e Anastasio Fabiana non era al meglio della condizione. Adesso pensiamo al 9 giugno, giorno in cui affronteremo in trasferta a Bologna la gara 1 dei play off: vogliamo arrivare al meglio della condizione a quell’appuntamento e lavoreremo intensamente per farci trovare pronti», commenta Ioannis Koinis a fine partita.



Per l’Acquachiara, altra squadra partenopea nel girone Sud, solo una formalità la partita contro il fanalino di coda Messina. E infatti finisce in goleada, peraltro a sorpresa. Ti aspetti in primissima fila tra i marcatori Chiara Foresta e Anna De Magistris, impegnate nella lotta per il titolo di capocannoniere del torneo, e invece segnano "soltanto" tre reti a testa. La parte del leone la fanno Roberta Tortora e Martina Mazzola rispettivamente con 7 e 6 gol.

Grazie a questa vittoria con il risultato 22 a 8, peraltro scontata, la squadra del tecnico Damiani chiude la sua splendida regular season al secondo posto, alle spalle della capolista Vela Ancona. Nei playoff D'Antonio e compagne affronteranno in semifinale il Como: gara 1 a Napoli 9 giugno, gara 2 in Lombardia il giorno 13, eventuale gara 3 nuovamente nella Massimo Galante di Scampia il 16 giugno.

