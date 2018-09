di Diego Scarpitti

Era un piacere incontrarlo in terrazza al Molosiglio. Sorriso stampigliato in volto e abbronzatura dorata, sempre scherzoso, dalla battuta pronta, prodigo di consigli. Naturalmente si parlava di pallanuoto e di sport. L’ultima volta, alle tradizionali Olimpiadi giallorosse, ad inizio luglio, tra vecchie glorie e giornalisti napoletani, capitanati da Antonio Sasso, mise a segno una doppietta, strappando i sinceri applausi dei presenti. Con il costume indosso, al termine del quotidiano allenamento, Mario Vivace, all’età di 73 anni, è tornato alla casa del Padre. Una dipartita improvvisa, inaspettata, che ha provocato profondo sconcerto e immensa amarezza, non solo al Circolo Canottieri. Mondo clorato in lutto.



«Persona buona, uomo gentile, sorridente, sempre disponibile al dialogo costruttivo, un amante della pallanuoto e un grande maestro d’altri tempi. Quando ero ragazzino - racconta commosso Francesco Postiglione, vicepresidente della Fin -, insegnava i fondamentali di questa disciplina: ha messo la palla in mano a tanti giocatori, poi diventati nazionali. Non meno di due mesi fa chiacchierammo su come bisognava impostare il ruolo, più tecnico che fisico, del pallanuotista moderno». Il video postato su Facebook tratteggia in pieno la figura del compianto Vivace. «Rientrava, portando il gozzo; ballava, divertendosi. È questo il ricordo - prosegue Postiglione - che continuerò a conservare di lui: il suo sorriso, la sua grande apertura al mondo, la gioia di vivere».



Indimenticato campione d’Italia, vinse il tricolore nel 1963, all’epoca diciottenne, insieme al 17enne Gualtiero Parisio. Va via un altro «ragazzo dello scudetto». Successivamente tecnico delle squadre giovanili del club canottierino, scoprì e lanciò i talentuosi Carlo Silipo (che preferisce serbare memoria in silenzio e nella preghiera) e Ferdinando Gandolfi, entrambi oro a cinque cerchi con il Settebello ai Giochi di Barcellona ’92.



Incredulo Fabrizio Buonocore, appresa la ferale notizia. «Non riesco ancora a crederci. Sei andato via alla tua maniera. Una nuotata, un paio di battute bagnato dall’acqua di mare e baciato dal sole del Circolo, sulla tua pedana. Perché quella era la tua pedana. E ciao. Così in un attimo perdiamo un uomo di una bontà infinita, un padre amorevole, un grandissimo nonno, un amico vero, un uomo dal sorriso che coinvolgeva, che sapeva sfottere e farsi prendere in giro. Le sue battute resteranno nel nostro mondo e verranno ricordate per sempre». Si affida al social network per dedicare il suo affettuoso pensiero l’ex capitano figlio d’arte. «Io mi sento come se mi avessero strappato un pezzo di cuore. Sei stato per me un padre sportivo, mi hai insegnato lo “stile Canottieri” (risate, educazione, sportività), a palleggiare, mi hai cresciuto a «cazziate», sfottò, risate, trasferte con vittorie e sconfitte. Ti complimentavi con tutti a fine partita con il sorriso, sia che avessimo vinto, sia che avessimo perso. Sei stato un pilastro della mia crescita: non potrò mai ringraziarti abbastanza. Resterai per sempre nei cuori e nei ricordi di tutti noi - conclude Buonocore- , soprattutto in quello dei tuoi ragazzi. Nel mio hai sempre avuto e avrai sempre un posto speciale».



Difficile colmare il vuoto. «Pietra miliare del Circolo. Va via un pezzo della Canottieri allegra e attiva, sempre in pantaloncini e infradito, valido esempio sportivo per le giovani generazioni, che ha saputo mostrare un profondo legame e attaccamento ai colori giallorossi. Indelebile il suo ricordo», riferisce intristito il bicampione olimpico di canottaggio Davide Tizzano. Mancherà la sua aria spensierata e scanzonata, mancherà la sua inconfondibile classe in acqua, mancheranno le sue beduine e l’imparabile tiro a schizzo. Irriproducibile calottina numero 5. I funerali saranno celebrati domani alle ore 13 nella Chiesa di Santa Lucia. Riposa in pace. Ciao Mario.



