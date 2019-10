Spot In, la app per scoprire i locali dove trasmettono lo sport

Come scoprire i locali dove trasmettono gli eventi sportivi? Con una app, Spot In, ideata e realizzata interamente a Napoli da tre universitari: Armando Catalano, Alessandro Piano Del Balzo e Dario Guarracino. «Ci proponiamo come soluzione sia per il tifoso che non sa dove assistere alla partita della sua squadra del cuore o a un altro evento sportivo sia per il ristoratore che grazie a Spot In riesce a massimizzare gli introiti durante gli eventi sportivi, ammortizzando i costi degli abbonamenti alla pay tv – spiega Piano Del Balzo -. I tifosi possono, tramite l’app, consultare gli eventi e trovare i migliori locali (bar, pub, pizzerie, ristoranti) che li trasmettono nella zona di loro interesse nelle principali città italiane. I proprietari dei locali, a loro volta, potranno utilizzare un pannello di gestione per inserire tutti gli eventi che renderanno visibili».



Al progetto hanno partecipato Massimo Varrone, Donato Vallefuoco, Francesco Perchiazzi, Pasquale Schioppa, Roberta Iannarone, e Bo.Na Communication. Attualmente la piattaforma consente di individuare i locali che trasmettono eventi di calcio, pallacanestro, pallanuoto, pugilato, arti marziali, tennis, football americano, rugby, pallavolo e motori.

