Volley, l'azzurra Orro perseguitata dallo stalker: «Sei mia, ti pretendo»

La voleva convincere a diventare a tutti i costi la sua fidanzata e, per farlo, la tormentava sui social, la seguiva ad ogni allenamento seduto sugli spalti e aveva acquistato un abbonamento «vip» della squadra di pallavolo "Unet Yamamay" di Busto Arsizio (Varese) per poterla seguire anche in trasferta. E' finito l'incubo per Alessia Orro, ventunenne giocatrice di pallavolo della 'Unet Yamamay' e della Nazionale. Il suo stalker, Angelo Persico, professionista novarese, 53 anni di Novara è stato arrestato ieri dalla Polizia di Stato di Busto Arsizio, appena sbarcato da un volo proveniente da Olbia, dove si era recato per seguire un match in trasferta della squadra di Serie A in cui gioca Alessia.



La 21 enne atleta della Nazionale, sentita ieri in tarda serata per la sua ultima verbalizzazione, ha raccontato l'ennesimo episodio di stalking del 53 enne che l'avrebbe costretta a vivere nel terrore mentre lei aveva tentato in tutti i modi di dissuaderlo dal contattarla. Persico, infatti, oltre a presentarsi ad ogni allenamento e partita, in trasferta sceglieva persino gli stessi hotel dove la ragazza soggiornava con la squadra, pur di non perdere occasione di avvicinarla. Le offriva mazzi di fiori e inviti a cena, chiedendo incontri sessuali.



Su Facebook compaiono in sequenza, sotto a ogni post, decine e decine di messaggi, cuori, «ti amo», frasi ossessive che l'uomo scriveva alla ragazza: «Ti voglio, ti desideri, ti pretendo, ho bisogno di te». Gli investigatori, effettuando accertamenti sul suo conto hanno scoperto che in passato aveva già perseguitato altre due donne e che, fermato per un controllo, era stato trovato in possesso di due coltelli e arrestato.

