Starace riparte a 37 anni dal campo della Villa comunale

Il campione ritrovato. Potito Starace a 37 anni accetta l’invito del presidente del Tennis Club Napoli Riccardo Villari e riabbraccia il suo club del cuore. Dopo quattro vittorie nei tornei internazionali in Villa (2006, 2007, 2008 e 2013) e dopo aver giocato in giallorosso nei primi anni da professionista, l’ex numero 1 d’Italia guiderà nel 2019 la squadra di serie B del Circolo della Villa. «Con Poto in formazione e come stratega della nostra équipe vogliamo tornare in serie A1 in soli due anni, per poi lottare con le grandi squadre italiane e magari duellare nuovamente per lo scudetto come è già accaduto in passato», ha spiegato il presidente del club di viale Dohrn.

