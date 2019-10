Stoccolma, Fognini fuori al secondo turno: sconfitto nettamente da ​Tipsarevic

Fabio Fognini cade a Stoccolma. Il tennista ligure esce nettamente (6-1, 6-1) al secondo turno del torneo Atp 250 di Stoccolma. L'azzurro cede al serbo Janko Tipsarevic, numero 251 Atp, in gara con il ranking protetto. Tipsarevic affronterà ai quarti di finale il giapponese Yuichi Sugita, numero 129 Atp, ripescato in tabellone come lucky loser. Il 31enne di Sendai ha infatti stoppato la corsa dell'altro azzurro Stefano Travaglia: il 27enne di Ascoli Piceno, numero 83 del ranking mondiale, dopo il bel successo all'esordio sullo statunitense Reilly Opelka, numero 37 Atp e sesto favorito del seeding (al quale non sono bastati 30 ace), ha infatti ceduto al nipponico per 7-6 (8-6), 6-4, in poco più di un'ora e tre quarti di partita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA