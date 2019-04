Storica promozione in A2: la festa del Futsal Fuorigrotta

di Diego Scarpitti

E’ festa grande al fischio finale. Esplode letteralmente di gioia il PalaCercola. Non sbaglia il match point con il Volare Polignano (9-2) e chiude il girone F nel migliore dei modi. Abbracci, selfie, sorrisi. Promosso in serie A2 il Futsal Fuorigrotta. «Finalmente abbiamo raggiunto un traguardo storico per la nostra società e in particolar modo per me, trattandosi della squadra del mio quartiere: è una soddisfazione doppia», ammette entusiasta il direttore sportivo e tecnico dell’under 17 Nicola Ferri (nelle foto di Giustino Piscopo). «Abbiamo programmato un’annata da protagonisti e con il lavoro e la professionalità siamo riusciti ad arrivare in fondo. Un plauso va ai ragazzi straordinari in campo e a tutto lo staff societario». Cavalcata trionfale: 56 punti, 18 vittorie, 105 gol realizzati e soltanto 41 subiti. Ruolino di marcia impressionante.



«Grazie al presidente Serafino Perugino, che è l’anima di questa bella realtà. Ci godiamo la festa e poi pensiamo al futuro: faremo una A2 da vertice», promette Ferri, che ripercorre le tappe della stagione. «Campionato iniziato bene, nonostante qualche problema legato agli infortuni. Siamo sempre stati al comando ed è stato un duello avvincente con il Real San Giuseppe, abili a mantenere il vantaggio maturato nel girone di andata». Esulta la città di Partenope, ben rappresentata sul parquet: in serie A1 il Lollo Caffè Napoli, in serie A2 il neopromosso Futsal Fuorigrotta. Impazza la passione per il calcio a 5.

