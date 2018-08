Stratosferico bronzo dell'otto a Shanghai contro fatica e avversari

di Diego Scarpitti

Raddoppiano raddoppiano. Lasciano soltanto le briciole agli avversari. Chiamatela indigestione, consideratela pioggia di medaglie (visto il clima avverso), giudicatela grande abbuffata. Due ore solamente per rifiatare, il tempo minimo per esultare dei rispettivi successi ottenuti nelle varie specialità iridate, ed eccoli risalire nuovamente in barca. Tonici e pimpanti. Sarebbero servite bustine di potassio e magnesio a vagonate ma gli 8 ragazzi dell’Italremo hanno sopperito con grinta e determinazione, testa e cuore. Impresa compiuta e ammiraglia in titanium, anche senza David Guetta alla consolle.



Stoica e strenua la performance del posillipino Nunzio Di Colandrea insieme a Niccolò Pagani (Fiamme Gialle / Tevere Remo), Stefano Morganti (CC Saturnia) e Federico Garibaldi (SC Elpis), argento nel quattro senza, il rossoverde Andrea Maestrale con il collega della Marina Militare Raffaele Giulivo, bronzo nel due senza, Luca Chiumento (SC Padova) e Andrea Cattaneo (SC Bissolati), oro nel doppio maschile, timonati da Arianna Noseda (SC Lario). Vedere l’Italia partecipare ai Mondiali Universitari di Shanghai con un otto è già di per sé evento inedito che non capita in tutte le edizioni. Se poi i mitici azzurri strappano il bronzo, piazzandosi alle spalle della corazzata Gran Bretagna e dell’energica Polonia, precedendo Stati Uniti, Olanda e Cina, assume uno storico valore il terzo posto conquistato. «Grande impresa, visto che non avevamo mai provato questa barca: siamo riusciti ad arrivare avanti ad equipaggi già formati e preparati», ammette emozionato il bacolese Di Colandrea, studente di Scienze motorie alla Parthenope, da quattro anni al Posillipo, dopo un biennio all’Ilva di Bagnoli. «Soddisfazione ai massimi livelli. Torno a casa con due medaglie. Il mio primo Mondiale Universitario è andato benissimo, anche perché sono reduce da un altro bronzo vinto ai Mondiali Under 23 a Poznan». Issato il gran pavese al Circolo Nautico Posillipo e festa grande a Mergellina. Sorride Maestrale (nelle foto di M.Ustolin). «All’inizio eravamo indietro poi siamo riusciti a risalire fino al podio. Competizione molto impegnativa, poiché non avevamo provato l’otto». In bella mostra l’ammiraglia azzurra, che scaccia via la fatica e tiene testa ai giganti del remo. «Dal punto di vista universitario ha un grande peso la medaglia di bronzo dell’otto maschile per lo sviluppo del canottaggio nel nostro mondo, reso possibile grazie alla collaborazione umana ed economica tra Federazione Italiana Canottaggio e CUSI, due realtà che sanno quanto sia importante e soprattutto necessario investire», ha dichiarato Vincenzo Sabatini, delegato del Centro Universitario Sportivo Italiano a seguito della convincente e positiva trasferta dell’Italremo in Cina. «Momento di gioia per i risultati acquisiti e di riflessione su come sviluppare il canottaggio universitario. Al di là dei Mondiali e delle Universiadi, dove peraltro il canottaggio non è sport fisso, occorrerebbe trovare una formula nuova per dare continuità al movimento, e con Tontodonati sappiamo come intervenire». Gratificato il capoallenatore universitario Mauro Tontodonati. «Premiati quanti riescono a conciliare al meglio studio e pratica del canottaggio, un vero e proprio investimento per un settore in crescita». Prodigiotto con i rossoverdi Di Colandrea e Maestrale.

