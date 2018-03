Studenti stabiesi vincitori ai campionati provinciali: il 22 marzo la finale regionale

di Titti Esposito

Studenti e atleti all'Istituto comprensivo Francesco di Capua di Castellammare. Ragazzini di seconda e terza media vincitori sui banchi di scuola e in gara, veloci come il vento. L'altro giorno la vittoria alla finale provinciale di Corsa campestre dei campionati sportivi studenteschi a san Giorgio a Cremano. Sul podio i cadetti e le cadette della scuola di via Napoli diretta dalla preside Rosa Vitale e gli alunni più piccoli di prima media con il titolo provinciale: Giuseppe Criscuolo, Simone Palumbo, Andrea Acampora e Leonardo Pacifico. Secondo posto invece vinto dalle ragazze Alessandra Isaia, Martina e Miriam Savarese e Fabiana Esposito. Coppe anche per i cadetti Palma Manna, Alessandra Raimo, Cristina Stigliano e Nunzia Alfano e poi per Catello Cuomo, Christian de Simone, Antonio d'Andrea e Davide Cimmino.



Il 22 marzo, adesso ci si allena per la finale regionale sullo stesso campo per i cadetti e cadette qualificatisi al primo turno. Entusiasta Errico Pappalardo, vicepreside e docente tutor del progetto sportivo che da anni regala vittorie e premi alla scuola stabiese, insignita nel 2011 del premio nazionale Fairplay e ininterrottamente dedita allo sport con ottimi risultati dal 2003.

