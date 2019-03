di Diego Scarpitti

«Occorre una marcia in più e una maggiore dose di grinta». Sa bene cosa fare il bomber Alessandro Femiano, per uscire dalle sabbie mobili della bassa classifica. «Sabato prossimo dobbiamo vincere per forza con il Crotone e ripartire dal terzo tempo contro la Roma». Ennesimo passo falso commesso dalla Studio Senese Cesport a Casoria: gialloblu sconfitti dai capitolini 6-9. «Sulla carta siamo un’ottima squadra. In Calabria tre punti senza scusanti».



Sulle gradinate Giuseppe e Dario Esposito, padre e figlio, presidente e giocatore, osservano quanto accade in vasca. Il centroboa della Canottieri Napoli, Biagio Borrelli, segue l’amico ed ex compagno al Molosiglio Marco Parisi, considerato «un lusso per la categoria». Insieme conquistarono la promozione in serie A1. «Buono l’approccio. Decisivo il break di 4-0 e poi abbiamo amministrato una gara non facile e dall’esito non scontato», dichiara il pallanuotista napoletano che gioca con la Vis Nova.



La solita tripletta del mancino Gigi Di Costanzo e la doppietta di Carlo Simonetti non alleviano le pene della Cesport (gianjoli photo). «Continua il nostro momento no. Paghiamo errori banali in difesa», afferma il numero 10. Migliore in campo il portiere Bonito: varchi chiusi e strada sbarrata. Illusorio il -2 dei ragazzi di Paolo Iacovelli: rimonta interrotta. Pone fine alle ostilità la rete di Parisi.



