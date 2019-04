di Diego Scarpitti

Perde la voce, vince la partita. Segno che le indicazioni impartite sono andate a buon fine. Paga il suo scotto ben volentieri Paolo Iacovelli, felice di aver intascato un risultato pesante per la classifica contro una diretta concorrente. La Studio Senese Cesport si aggiudica 10-5 (1-1, 2-3, 0-2, 2-4) lo scontro salvezza contro Metal Carpenteria Rari Nantes Crotone. «Bellissima partita. Tirata nei primi due tempi poi abbiamo preso il largo, nuotando di più e cercando di innescare il contropiede. Pasquale Turiello ha parato benissimo, i ragazzi hanno giocato tutti con intensità. Speravo di vincerla ma non con un risultato così largo in un campo ostico». Escono alla distanza capitan Fabrizio Buonocore e compagni, dettando legge nelle due ultime frazioni.



Festeggia nel migliore dei modi il suo 18esimo compleanno Pier Paolo Parrella (nelle foto di Manuel Schembri): doppietta siglata e contributo determinante al trionfo esterno. Gialloblu avanti all’intervallo lungo con il guizzo di Alessandro Femiano (4-3). Sente particolarmente il match Daniele Cerchiara: prestazione sontuosa del cosentino, condita da una tripletta personale. «Abbiamo fatto tutti una prestazione encomiabile: era fondamentale vincere. Siamo entrati in acqua cattivi e convinti e la partita è andata nel verso giusto», dichiara soddisfatto il top scorer della Cesport. «Mister Iacovelli ci ha caricato a dovere e siamo riusciti ad attuare quanto preparato in settimana». Retrocede in B il fanalino di coda, la penultima e la terzultima disputano i playout. Studio Senese al momento quartultima con un punto di vantaggio sulla Rari Nantes Arechi di Fabio Bencivenga e Mimmo Mattiello. L’espulsione di Spadafora agevola il compito ai napoletani. Gigi Di Costanzo e Giacomo Saviano Doppiette (doppiette per entrambi) chiudono definitivamente i conti, prima del gol nel finale dell’italo-cubano Amaurys Perez.



«Successo di vitale importanza per il morale e la classifica. Adesso dobbiamo continuare così e vincere a Casoria contro i Muri Antichi». Iacovelli chiede il bis ai suoi sabato 13 aprile, per ritrovare slancio e voce, che non guasta mai.



