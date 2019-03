di Diego Scarpitti

Anticipa al venerdì la Studio Senese Cesport. Apre le sue porte la piscina comunale di Casoria, per ospitare la 15esima giornata di A2, girone Sud. Pronti a battagliare contro la Roma Vis Nova del napoletano Marco Parisi, ex centroboa della Canottieri, capitan Fabrizio Buonocore e compagni, desiderosi di disincagliare e disinnescare una situazione di classifica poco lusinghiera e potenzialmente esplosiva. Necessario, dunque, guadagnare punti tra le mura amiche, in modo da lanciare l’operazione risalita, in vista dei due prossimi scontri diretti il 6 aprile in Calabria con il Crotone e il sabato successivo con i Muri Antichi. Sconfitti all’andata 11-6 dai capitolini, le calottine di mister Paolo Iacovelli (nella foto di Manuel Schembri) sognano la rivincita e preparano la migliore strategia da adottare in vasca. Quartultima con un punto di margine sul terzetto di coda, la formazione del presidente Giuseppe Esposito confida nell’apporto caloroso del pubblico, sempre presente sulle gradinate. Dirigeranno il match (ore 21) Luca Bianco di Brescia e Michele Savino di Genova, Filippo Rotunno il delegato FIN. In occasione della giornata mondiale dell’autismo, l’impianto di Casoria sarà interessato sabato 30 e domenica 31 marzo dalla maratona natatoria di 30 ore «Ab-bracciata Collettiva», per sostenere i ragazzi che svolgono la terapia multisistemica in acqua.

